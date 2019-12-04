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Irak'ın Kerbela kentindeki Meclis binasına girmeye çalışan 15 gösterici yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 04:48 | Son Güncelleme

Irak'ın Kerbela kentindeki Meclis binasına girmeye çalışan 15 gösterici yaralandı

KERBELA (AA) - Irak'ın güneyindeki Kerbela kentindeki Meclis binasına girmeye çalışan göstericilerden 15'inin yaralandığı açıklandı.

Kerbela polisinden Üsteğmen Hani el-Haydari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin dün akşam da İl Meclis binasında girmeye çalıştığını, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 15 göstericinin yaralandığını söyledi.

Haydari, yaralananalar arasında göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenenlerin de bulunduğunu ifade etti.

Göstericiler dün akşam da İl Meclis binasına girmeye çalışmış, çıkan arbedede yaralananlar olmuştu.

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