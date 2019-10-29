HABER

Irak'ın Kerbela vilayetindeki gösteriler: 1 ölü, 40 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 02:13 | Son Güncelleme

Irak'ın Kerbela vilayetindeki gösteriler: 1 ölü, 40 yaralı

IRAK (AA) - Irak'ın Kerbela vilayetindeki gösterilerde bir protestocunun öldüğü 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, vilayet binası önünde yaşanan olaylarda güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermiyle ateş açtığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği 40 kişinin de yaralandığını söyledi.

Öte yandan Parlamento'ya bağlı Irak İnsan Hakları Komiserliğinin yaptığı yazılı açıklamada, Kerbela'da kalabalığın dağılması için güvenlik güçlerinin otomatik silahlarla ateş açtığı kaydedildi.

Süren hükümet karşıtı gösterilerden dolayı Kerbela'da 00.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildiği duyuruldu.

PARTNERSelda Bağcan metroda görüntülendi! Ebru Polat yorumladıSelda Bağcan metroda görüntülendi! Ebru Polat yorumladı
Acı haber gece yarısı geldi!Acı haber gece yarısı geldi!
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıAmasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Kerbela protestolar

En Çok Okunan Haberler

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması!

AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe-3 Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Acı haber gece yarısı geldi!

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ABD, DEAŞ Sözcüsü El-Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Fatma Şengül'ün katilinden akılalmaz savunma! 'Yüksek tansiyonumdan dolayı kendimi kaybettim'

Fatma Şengül'ün katilinden akılalmaz savunma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.