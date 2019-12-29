Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı

KERKÜK/SALAHADDİN (AA) - Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinin kırsal bölgelerinde gizlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Salahaddin vilayetinde görevli Teğmen Ali Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Salahaddin ve Kerkük kentlerinde DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı.'' dedi.

DEAŞ mensuplarının iki kent arasındaki geniş kırsal arazilerde gizlendiğini dile getiren Hüseyin, bölgedeki operasyonun 3 gün süreceğini söyledi.

Kerkük ve Salahaddin kentleri arasında yüzlerce köyün bulunduğunu bildiren Hüseyin, DEAŞ'ın burada terör saldırıları düzenlediğini ifade etti.

Hüseyin, operasyonun yapıldığı bölgede DEAŞ terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün söz konusu illerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

