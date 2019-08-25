HABER

Irak'ın kuzeyinde 3 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı

25.08.2019 15:17 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekâtında, PKK ile çıkan çatışmada 3 askerin hayatını kaybettiğini, 7 askerin yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği, bölgedeki operasyonlara ise devam edildiği kaydedildi.

Irak'ın kuzeyinde 3 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekâtında, PKK ile çıkan çatışmada 3 askerin hayatını kaybettiğini, 7 askerin yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği, bölgedeki operasyonlara ise devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Bakanlık, harekât kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'ya ait mevzii, sığınak ve barınakların vurulduğunu, 9 PKK'lının da öldürüldüğünü duyurdu.

Başka bir açıklamada ise ülke içinde ve dışındaki PKK'ya yönelik dün düzenlenen hava saldırılarında 24 PKK'lının öldürüldüğü bildirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1165548255775793152

Milletvekilleri, siyasiler ve diğer bazı kuruluşlar da Twitter üzerinden taziye mesajları yayımladı, yaralı askerlere şifa diledi.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1165580866329993216

https://twitter.com/emrullahisler/status/1165590545420492800

https://twitter.com/nurettincanikli/status/1165589174575128577

https://twitter.com/bulenttufenkci/status/1165588393511854081

https://twitter.com/goklevent/status/1165590216238931968

https://twitter.com/mansuryavas06/status/1165577583695663105

https://twitter.com/ekrem\_imamoglu/status/1165580229701754880

https://twitter.com/VeyselEroglu/status/1165587557859713025

https://twitter.com/buyukataman/status/1165594882091732992

https://twitter.com/ikoncuk/status/1165573655063138305

https://twitter.com/DurmusYillmaz/status/1165586077870186496

https://twitter.com/Fenerbahce/status/1165586011516260352

https://twitter.com/Besiktas/status/1165591358507294720

PARTNERSezen Aksu'nun acı günüSezen Aksu'nun acı günü
ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine retABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret
Trump ve Johnson Brexit'ten sonrasını planlıyorTrump ve Johnson Brexit'ten sonrasını planlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Davutoğlu'nun kimleri kastettiği ortaya çıktı

Davutoğlu'nun kimleri kastettiği ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

YPG/PKK'lı teröristler hendekleri terk ediyor

Dikkat çeken görüntü! Terk ediyorlar

Pentagon'dan 'Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçuşu' açıklaması

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Avrupa ülkesi karıştı! G7 Zirvesi olaylarla başladı: 68 gözaltı

Avrupa ülkesi karıştı! Dev zirve olaylarla başladı!

Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov: Rusya'ya uyuşturucu satalım

Ukrayna İçişleri Bakanı: Rusya'ya uyuşturucu satalım

Kuzey Kore’den bir ay içinde 7’inci füze denemesi

06.44 ve 07.07’de peş peşe ateşlediler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.