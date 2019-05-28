Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta teröristlerin yuvaları vuruldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pençe Operasyon Planı çerçevesinde dün akşam Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta teröristlerin yuvalandıkları bölgeye başlatılan harekatla ilgili yoğun planlama ve hazırlık çalışmalarının ardından düğmeye basıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden gece boyunca sevk ve idare edilen harekat, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ateş destek vasıtalarının atışları ile başladı. Öncelikli olarak aralarında fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtaları teröristlerin bulunduğu hedefleri dövdü. Top atışlarının ardından bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları sevk edildi. Çeşitli ana jet üs komutanlıklarından kalkan 10’dan fazla savaş uçağı, belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Hava harekatında tanker uçaklar da görev alırken, harekat SİHA ve İHA’larla da desteklendi.

Bölgeden aralıksız patlama sesleri

Hedeflerin ateş altına alınmasının ardından bölgeye komando birlikleri sevk edildi. Bölgeye yönelik özel olarak eğitilmiş komandolar helikopterle alana indirildi. Gece harekat yapacak şekilde donanıma sahip uzman erbaşlardan oluşan komando birlikleri hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi. Harekatın başarıyla devam ettiği öğrenildi.

Ateş destek vasıtaları ve savaş uçaklarınca yapılan atışlarla teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu. Atışların sonrasında bölgede izlenen patlamaların mühimmat depolarının tam isabetle vurulduğunun göstergesi olarak nitelendirildi.

