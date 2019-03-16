Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları

Irak'ın kuzeyinde yürütülen terör operasyonlarında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın şehadet haberi (25), Kütahya'da yaşayan ailesine verildi.

Askeri yetkililerce şehadet haberinin verilmesinin ardından Yenidoğan Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Olayı öğrenen ailenin yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu.

Evde, şehidin 40 günlük olan yeğeni için doğum mevlidi okutulduğu sırada yetkililerin gelerek acı haberi ulaştırdığı öğrenildi.

Kütahya Belediyesi tarafından babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Baba Kadir Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla en son bir ay önce görüştüğünü söyledi.

Şehidin iki kardeşi bulunduğu ve bekar olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonlarında biri kadın 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğu, 8 askerin yaralandığı duyurulmuştu.

