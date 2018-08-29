Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı en az 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı en az 9 terörist etkisiz hale getirildi.
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