Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatları neticesinde PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

