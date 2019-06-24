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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 13:11 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekat kapsamında, PKK'lı en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Pençe harekatı Sinat-Haftanin Zap

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