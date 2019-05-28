HABER

Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 19:26 | Son Güncelleme

5 MAĞARA VE SIĞINAK BULUNDU Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Pençe' harekatında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 mağara ve sığınağın tespit edildiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı (5)

5 MAĞARA VE SIĞINAK BULUNDU
Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Pençe' harekatında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 mağara ve sığınağın tespit edildiği belirtildi. Buralarda ele geçirilen, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 400 metrelik kablo, 1000'den fazla doçka uçaksavar mermisi, çeşitli çaplarda 11 havan mühimmatı ile yaşam malzemelerinin imha edildiği açıklandı. Harekat kapsamında, Hakurk'ta PKK'lı teröristlerin 8 bölmeli sığınağı da tespit edildi. Buralarda bulunan el yapımı patlayıcı malzemeleri, tuzaklı el yapımı patlayıcılar, roket mühimmatı ve yaşam malzemelerinin de imha edildiği kaydedildi.

Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı (5)Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı (5)Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı (5)Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı (5)

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Kamyonetin çarptığı emekli doktor öldü (2)Kamyonetin çarptığı emekli doktor öldü (2)
FETÖ sanığı lokantacı: Yerimi mesken tuttular, kurtulmaya çalıştımFETÖ sanığı lokantacı: Yerimi mesken tuttular, kurtulmaya çalıştım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.