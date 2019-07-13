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Irak'ın Şii kentinde Saddam için sloganlar atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 15:34 | Son Güncelleme

Irak'ın Şii kentinde Saddam için sloganlar atıldı

İSTANBUL (AA) - Irak'ta Şiilerin çoğunlukta yaşadığı güneydeki Basra kentinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 2006'da idam edilen ülkenin devrik lideri Saddam Hüseyin lehine sloganlar atıldı.

Irak yerel medyasındaki haberlere göre, Basra vilayeti sakinleri, artan kavurucu sıcaklarla beraber yaşanan elektrik kesintisi, temel hizmetlerin yokluğu ve gençler arasındaki işsizliğe tepki göstermek için gece saatlerinde sokaklara indi.

Haberlerle birlikte paylaşılan görüntülerde, Basra kent merkezinin Cezayir Mahallesi'nde yolu trafiğe kapatan onlarca genç, 1991'de Basralıların ayaklanmasını kanla bastıran Saddam için "Canımız kanımız sana feda olsun" sloganı attı.

Görüntüyü çeken kişilerin de protestocuların attığı sloganları tekrar ettiği gözlendi.

Irak'ta genellikle Sünniler, 2003'ten sonra hükümetin mezhepsel politikasına tepki göstermek ve Saddam döneminin ülke için daha iyi olduğunu belirtmek amacıyla bu tür sloganları gösterilerde sıklıkla atıyorlardı.

Ancak Saddam karşıtı ayaklanmalarda büyük bedeller ödeyen Basra kentinde ise bu tür durumlar yaşanmıyordu.

Irak'ta petrol yataklarıyla zengin Basra vilayetinde yıllardır devam edip kronikleşen elektrik ve su kesintileriyle işsizliğe karşı vatandaşlar gösteriler düzenliyor.

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Basra ırak

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