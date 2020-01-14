Iraklı Şii lider Amiri'den Sadr'ın "ABD karşıtı milyonluk gösteri" çağrısına destek

İSTANBUL (AA) - Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın ABD'nin Irak'taki varlığına karşı "milyonluk gösteri" çağrısına destek verdi.

İran'a yakınlığıyla bilinen ve Meclisteki Fetih Koalisyonu'nun da lideri olan Amiri, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Irak işgalini kabul etmediklerini, ülkenin karada ve havada ulusal egemenliğini tam olarak kazanması gerektiğini ifade etti.

Amiri, Sadr'ın ABD güçlerinin Irak'taki varlığına karşı geniş katılımlı gösteri düzenlenmesi çağrısına da destek verdiklerini kaydetti.

Sadr liderliğindeki Sairun Koalisyonu mecliste 54 milletvekiliyle birinci parti, Fetih Koalisyonu da 47 milletvekilliyle ikinci parti konumunda bulunuyor.

Iraklı Şii politikacı Sadr, bugün ABD'nin ülkedeki varlığına karşı "milyonluk gösteri" düzenlenmesi çağrısında bulunmuş, ancak bunun için bir tarih dile getirmemişti.

- Irak Meclisinin ABD askeri varlık kararı

Irak Meclisi, 5 Ocak'ta düzenlediği olağanüstü oturumda, ABD dahil ülkedeki tüm yabancı güçlerin askeri varlığının sonlandırılması kararı almıştı.