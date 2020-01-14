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  4. Iraklı Şii lider Amiri'den Sadr'ın "ABD karşıtı milyonluk gösteri" çağrısına destek

Iraklı Şii lider Amiri'den Sadr'ın "ABD karşıtı milyonluk gösteri" çağrısına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 21:51 | Son Güncelleme

Iraklı Şii lider Amiri'den Sadr'ın "ABD karşıtı milyonluk gösteri" çağrısına destek

İSTANBUL (AA) - Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın ABD'nin Irak'taki varlığına karşı "milyonluk gösteri" çağrısına destek verdi.

İran'a yakınlığıyla bilinen ve Meclisteki Fetih Koalisyonu'nun da lideri olan Amiri, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Irak işgalini kabul etmediklerini, ülkenin karada ve havada ulusal egemenliğini tam olarak kazanması gerektiğini ifade etti.

Amiri, Sadr'ın ABD güçlerinin Irak'taki varlığına karşı geniş katılımlı gösteri düzenlenmesi çağrısına da destek verdiklerini kaydetti.

Sadr liderliğindeki Sairun Koalisyonu mecliste 54 milletvekiliyle birinci parti, Fetih Koalisyonu da 47 milletvekilliyle ikinci parti konumunda bulunuyor.

Iraklı Şii politikacı Sadr, bugün ABD'nin ülkedeki varlığına karşı "milyonluk gösteri" düzenlenmesi çağrısında bulunmuş, ancak bunun için bir tarih dile getirmemişti.

- Irak Meclisinin ABD askeri varlık kararı

Irak Meclisi, 5 Ocak'ta düzenlediği olağanüstü oturumda, ABD dahil ülkedeki tüm yabancı güçlerin askeri varlığının sonlandırılması kararı almıştı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 10 Ocak'ta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde, Meclisin aldığı kararın uygulanması çerçevesinde ABD'den bir heyetin Irak'a gönderilerek, askerlerin çekilmesi için mekanizma oluşturulmasını istemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus ise gündemlerinde "Irak'tan çekilme" konusunun olmadığını açıklamıştı.

- ABD'nin Irak'taki askeri varlığı

ABD, 2003'te Saddam rejimini devirmek için işgal ettiği Irak'ta Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatı üzerine tüm askerlerini Irak'tan çekmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra Bağdat hükümetinin çağrısı üzerine ABD, yeniden askerlerini Irak'a göndermişti.

ABD ordusu, "ülkede güvenliği sağlamak, Irak güçlerini eğitip donatmak, terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve son olarak İran'ı gözetleme" gibi gerekçelerle halen bu ülkede varlık gösteriyor.

Irak'ın farklı bölgelerindeki 9 askeri üste yaklaşık 5 bin 200 ABD askeri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Hadi Amiri Haşdi Şabi ırak

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