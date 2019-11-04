Iraklılar, Başbakan'ın "eve dönün" çağrısına rağmen meydanlarda

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, göstericilerin evlerine dönmesini istese de vatandaşlar, protestolarını şehir meydanlarına akın ederek sürdürüyor.

Abdulmehdi, dün yaptığı açıklamada, gösterilerin amacına ulaştığını ve artık hayatın normale dönmesi gerektiğini vurguladı ancak göstericiler, bugün de meydanları doldurdu.

Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda AA muhabirine konuşan göstericilerinden Safa Lami, "Başbakan, gösterilerde hiç kan akmamış gibi konuşuyor ve sokağa çıkanların sesine kulak asmamakta direniyor. Bu tür çağrılar bizim protesto azmimizi daha da güçlendiriyor. Taleplerimiz gerçekleşene kadar meydanları terk etmeyeceğiz." dedi.

Irak'ın orta ve güney kentlerinde de göstericiler, protesto alanlarını doldurdu.

Öte yandan, Bağdat'ta bir grup gösterici, Yeşil Bölge'ye çıkan Ahrar Köprüsü'ne gelerek, buradaki barikatları aşmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu göstericilerden ölü ve yaralıların olduğu öne sürüldü.

Göstericiler, dün Kerbela kentindeki İran Başkonsolosluğu binasına ülke bayraklarını asmıştı.