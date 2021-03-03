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Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn’ül Esad Askeri Üssü’ne roketli saldırı

03.03.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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Irak’ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn’ül Esad Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı gerçekleştirildi.Irak basını, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne en az 10 katyuşa roketi isabet ettiğini bildirdi.

Irak’ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn’ül Esad Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı gerçekleştirildi.
Irak basını, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne en az 10 katyuşa roketi isabet ettiğini bildirdi. Saldırı sonrası güvenlik güçlerinin bölgede yaptığı inceleme sonucu içerisinde roket rampalarının yer aldığı bir araç bulunduğu aktarıldı. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen saldırıda can kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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