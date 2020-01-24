Irak’ta bu kez ABD karşıtı protestolar başladı

Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr’ın yaklaşık 2 hafta önce ABD askerlerinin Irak’tan çıkarılması için yaptığı çağrının ardından başkent Bağdat’ta "milyonluk protesto" adıyla binlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren el-Cadiriye ve Kerrada bölgelerinde toplanmaya başladı.

Şii Asaib Ehli Hak Hareketi lideri Kays el-Hazali’nin de destek verdiği protestolara kefen giyerek ve Irak bayrakları taşıyarak katılan kalabalık, ABD ve İsrail karşıtı slogan attı. "İsrail ve ABD’ye hayır", "ABD liderlerimizi öldürdü" yazılı pankartların taşındığı protestolara Iraklı Şiilerin dini mercisi olarak bilinen Ali Sistani ise destek vermedi.

Yaklaşık 4 aydır işsizlik, yolsuzluk, kamu hizmetleri yetersizliği ve İran’ın ülkedeki egemenliğinin protesto edildiği Bağdat’ta gece saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan ABD’nin 3 Ocak’ta İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’i öldürülmesinin ardından İran yanlısı gruplar, ABD askerlerin ülkeden çıkarılmasını istemişti. Irak Meclisi de Kürt ve Sünni milletvekillerinin katılmadığı oturumda ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasını onaylamıştı.

