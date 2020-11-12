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Irak’ta Covid-19 hastalarının bulunduğu hastaneyi su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 18:52 | Son Güncelleme

Irak’ta meydana gelen şiddetli yağışlar nedeni ile Covid-19 hastaları için tahsis edilen hastaneyi su bastı.Irak’ın Basra kentindeki şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Irak’ta meydana gelen şiddetli yağışlar nedeni ile Covid-19 hastaları için tahsis edilen hastaneyi su bastı.
Irak’ın Basra kentindeki şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bulunan Cumhuri Devlet Hastanesi’nin Covid-19 hastaları için ayrılan bölümüne şiddetli yağışlar nedeni ile su bastı. Şiddetli yağış sonucu hastanenin çatısının su sızdırması ile Covid-19 hastalarının bulunduğu bölüm göle döndü. Hastaların Covid-19 nedeni ile başka bölümlere transfer edilmesi ise uzun süre bekletildi.
Olaya ilişkin Basra Sağlık Dairesi’nden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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