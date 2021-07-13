Irak'ta Covid hastanesinde yangın: En az 40 ölü

Irak'ın Nasıriye kentinde bir hastanenin Covid bölümünde oksijen tüpünün patlamasından kaynaklandığı düşünülen yangında en az 40 kişi hayatını kaybetti.

El Hüseyin hastanesindeki yangın, dün gece geç saatlerde kontrol altına alınabildi.

Yangında 60'tan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yangının ardından Irak Başbakanı Mustafa Kazımi bakanlarıyla acil toplantı yaptı ve Nasıriye'de görev yapan sağlık ve sivil savunma müdürlerinin görevden alınması emrini verdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada yangın çıkan hastanenin müdürünün görevden alınacağı ve hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı da belirtildi.

Nisan ayında da başkent Bağdat'da Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede yangın çıkmış, en az 82 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Yangın nedeniyle ülkede 3 gün ulusal yas ilan edilmiş, Sağlık Bakanı Hasan el-Tamimi de istifa etmişti.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Irak'ta şu ana kadar yaklaşık 1,4 milyon koronavirüs vakası tespit edildi, 17 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü kayıtlarına göre de yaklaşık 40 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 1 milyon kişi tek doz Covid aşısı oldu.

