HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Irak’ta DEAŞ’ın sözde Güney Valisi öldürüldü

Irak’ta DEAŞ’ın sözde Güney Valisi öldürüldü

02.02.2021 23:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ta terör örgütü DEAŞ sözde Irak Valisinin öldürülmesinin ardından örgütün sözde Güney Valisi de öldürüldü.Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar devam ediyor.

Irak’ta terör örgütü DEAŞ sözde Irak Valisinin öldürülmesinin ardından örgütün sözde Güney Valisi de öldürüldü.
Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar devam ediyor. Başkent Bağdat’ın batısındaki Ebu Gureyib bölgesinde koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında terör örgütü DEAŞ’ın sözde Güney Valisi Ebu Hasan el-Garbavi lakaplı Cebbar Ali’nin öldürüldüğü bildirildi.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Terör örgütü DEAŞ elebaşlarını yok etmek için verdiğimiz sözü yerine getirmek amacıyla, örgütün sözde Güney Valisi Ebu Hasan el-Garbavi lakaplı Cebbar Ali ile intihar eylemcilerini yönlendiren Ganim Sabah öldürüldü” dedi.
Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı İstihbarat Ajansının bilgisi ve Ortak Operasyonlar Komutanlığının koordinasyon ve talimatı üzerine koalisyon güçleri başkent Bağdat’ın batısındaki Ebu Gureyb bölgesinde bir hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.
Hava saldırısı sonrası bölgede araştırma yapan askerlerin terör örgütü DEAŞ üyesi 4 teröristin cansız bedeninin bulunduğunu belirten açıklamada, bölgede 4 patlayıcı kemerin de ele geçirildiğini ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Valilik'ten flaş 'Boğaziçi' açıklamasıValilik'ten flaş 'Boğaziçi' açıklaması
32 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 32?32 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 32?

En Çok Okunan Haberler

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Eşini ve eniştesini öldürmüştü! Ölü bulundu

Eşini ve eniştesini öldürmüştü! Ölü bulundu

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 2 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 2 Şubat koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

Konya'da feci kaza! Otomobil bariyerlere saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı

Profesörün feci ölümü! Aracı bariyerlere ok gibi saplandı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Açık bir çağrıda bulunuyorum

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili Valilik'ten yeni açıklama: 98 kişi serbest, 10 kişiye ise ev hapsi

Valilik'ten flaş 'Boğaziçi' açıklaması

İran uyruklu kadın kafasında poşet boğazı kesik halde bulundu

İşten dönen eşi kafasında poşet, boğazı kesik halde buldu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan ‘yeni anayasa’ açıklaması

Altun’dan ‘yeni anayasa’ açıklaması

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.