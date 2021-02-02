Irak’ta DEAŞ’ın sözde Güney Valisi öldürüldü

Irak’ta terör örgütü DEAŞ sözde Irak Valisinin öldürülmesinin ardından örgütün sözde Güney Valisi de öldürüldü.

Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar devam ediyor. Başkent Bağdat’ın batısındaki Ebu Gureyib bölgesinde koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında terör örgütü DEAŞ’ın sözde Güney Valisi Ebu Hasan el-Garbavi lakaplı Cebbar Ali’nin öldürüldüğü bildirildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Terör örgütü DEAŞ elebaşlarını yok etmek için verdiğimiz sözü yerine getirmek amacıyla, örgütün sözde Güney Valisi Ebu Hasan el-Garbavi lakaplı Cebbar Ali ile intihar eylemcilerini yönlendiren Ganim Sabah öldürüldü” dedi.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı İstihbarat Ajansının bilgisi ve Ortak Operasyonlar Komutanlığının koordinasyon ve talimatı üzerine koalisyon güçleri başkent Bağdat’ın batısındaki Ebu Gureyb bölgesinde bir hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Hava saldırısı sonrası bölgede araştırma yapan askerlerin terör örgütü DEAŞ üyesi 4 teröristin cansız bedeninin bulunduğunu belirten açıklamada, bölgede 4 patlayıcı kemerin de ele geçirildiğini ifade edildi.

