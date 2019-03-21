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Irak'ta feribot kazası nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 22:31 | Son Güncelleme

Irak'ta feribot kazası nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Musul'da 85 kişinin hayatını kaybettiği feribot kazası nedeniyle ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan etti.

Irak devlet televizyonuna göre, Abdulmehdi, Musul'da Dicle Nehri açıklarındaki meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenlerin anısına tüm ülke genelinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde bugünden başlamak üzere 3 gün milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Abdulmehdi, Musul'daki üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası şehirdeki Adli Tıp Kurumu'nu da ziyaret etti.

Irak Başbakanı Dicle Nehri açıklarında bir feribotun batması sonucu 85 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Feribotun batma nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar 50 kişi kapasitesi bulunan feribotta 170'ten fazla kişinin olduğunu iddia ediyor.

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feribot ırak milli yas Musul

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