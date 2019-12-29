HABER
  4. Irak'ta gösteriler nedeniyle ilk defa petrol üretimi askıya alındı

Irak'ta gösteriler nedeniyle ilk defa petrol üretimi askıya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 13:43 | Son Güncelleme

Göstericiler, ülkenin güneyindeki Nasıriye kentinde yer alan, günlük 80 bin varil ham petrol çıkarılan kuyuya ulaşımı engelledi

İSTANBUL (AA) - Irak Petrol Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle ülkenin güneyindeki bir petrol kuyusunda üretimin geçici olarak durduğunu açıkladı.

Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, yayımladığı yazılı açıklamada, Nasıriye kentindeki bir grup göstericinin, aktif şekilde petrol çıkarılan kuyu önünde eylem düzenlemesi ve çalışanların iş başı yapmasına engel olması nedeniyle üretimin geçici olarak askıya alındığını ifade etti.

Cihad, "atanma talebiyle" gösteri düzenleyen eylemcilerin ulaşımını engellediği kuyudan günlük ortalama 80 bin varil ham petrol çıkarıldığını kaydetti.

Ülkenin güneyindeki Nasıriye'de petrol üretiminin durması nedeniyle meydana gelen açığa da değinen Cihad, bunun için Basra vilayetindeki kuyulardan takviye yapılacağını belirtti.

Irak'ta gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana ülke gelirinin yüzde 90'ının bağlı olduğu petrol üretiminin durdurduğuna ilişkin ilk kez resmi açıklama yapıldı.

Hükümet karşıtı göstericiler dün Zikar vilayet merkezi Nasıriye'de yer alan petrol kuyusu önünde bir araya gelmişti. Göstericiler, bölgedeki ana yolları trafiğe kapatmıştı.

- Irak'taki gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği ülkede geniş çaplı gösterilere neden oldu. 1 Ekim'de başlayan gösterilerde 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Gösteriler boyunca 2 bin 700 eylemci gözaltına alınıp serbest bırakılırken, kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırılan 68 göstericiden 56'sının akıbeti bilinmiyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

PARTNERCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklamasıCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklaması
Huzur Akdeniz Uygulaması: 201 bin 270 TL para cezasıHuzur Akdeniz Uygulaması: 201 bin 270 TL para cezası
İnanılmaz kurtuluşİnanılmaz kurtuluş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Nasıriye petrol

En Çok Okunan Haberler

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

81 ile genelge! On binlerce polise görev

81 ile genelge! On binlerce polise görev

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kars'ta deprem! (AfAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta deprem!

Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

İstanbul Valiliği açıkladı! İşte yılbaşında alınacak tedbirler

İstanbul Valiliği'nden yılbaşı açıklaması

Tavanı delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar

'Pes' dedirten olay! 18 kilo altını bakın nasıl çaldılar

Gazeteci Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı

Mezarlıkta şoke eden olay! Kamera inceleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.