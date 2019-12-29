Irak'ta gösteriler nedeniyle ilk defa petrol üretimi askıya alındı

İSTANBUL (AA) - Irak Petrol Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle ülkenin güneyindeki bir petrol kuyusunda üretimin geçici olarak durduğunu açıkladı.

Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, yayımladığı yazılı açıklamada, Nasıriye kentindeki bir grup göstericinin, aktif şekilde petrol çıkarılan kuyu önünde eylem düzenlemesi ve çalışanların iş başı yapmasına engel olması nedeniyle üretimin geçici olarak askıya alındığını ifade etti.

Cihad, "atanma talebiyle" gösteri düzenleyen eylemcilerin ulaşımını engellediği kuyudan günlük ortalama 80 bin varil ham petrol çıkarıldığını kaydetti.

Ülkenin güneyindeki Nasıriye'de petrol üretiminin durması nedeniyle meydana gelen açığa da değinen Cihad, bunun için Basra vilayetindeki kuyulardan takviye yapılacağını belirtti.

Irak'ta gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana ülke gelirinin yüzde 90'ının bağlı olduğu petrol üretiminin durdurduğuna ilişkin ilk kez resmi açıklama yapıldı.

Hükümet karşıtı göstericiler dün Zikar vilayet merkezi Nasıriye'de yer alan petrol kuyusu önünde bir araya gelmişti. Göstericiler, bölgedeki ana yolları trafiğe kapatmıştı.