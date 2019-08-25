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Irak'ta Haşdi Şabi üssüne İHA ile saldırı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 20:13 | Son Güncelleme

Irak'ta Haşdi Şabi üssüne İHA ile saldırı düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Irak'ta Haşdi Şabi çatısı altındaki Ketaib Hizbullah'ın Irak- Suriye sınırı yakınındaki cephaneliğine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirdi.

Saldırıya maruz kalan Ketaib Hizbullah'ın 45. Tugayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Enbar vilayetine bağlı Kaim ilçesinde bulunan silah ve mühimmat cephaneliğinin İHA'larla vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Buna benzer saldırılarının tekrarlanmasının uluslararası koalisyon güçlerinin Haşdi Şabi'yi zayıflatmaya çalıştığının kanıtıdır" iddiasında bulunuldu.

Söz konusu hava saldırısında ölü ve yaralıların olduğu belirtilen açıklamada, net sayı hakkında ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Öte yandan, Irak'taki yerel meydada çıkan haberlere göre, İHA'lar 45. Tugay'a bağlı 2 aracı hedef aldı ve bunun sonucunda bir saha komutanı ve Haşdi Şabi mensubu öldü.

- Haşdi Şabi cephaneliklerindeki patlamalar

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde hava saldırıları düzenlenmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, dün yaptığı açıklamada, hava saldırısına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, ülkedeki sorunların çözümü için yasalara başvurulacağını bildirmişti.

Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis de geçen çarşamba günü yaptığı açıklamada, üslere yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutmuş, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsler üzerinde uçuş yaptığını iddia etmişti.

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyad da aynı gün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, soruşturma sonucu saldırının dışarıdan planlandığının tespit edildiğini belirtmiş, Mühendis'in açıklamalarının ise Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını ifade etmişti.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Feyyad, ABD ve İsrail'i açık bir şekilde suçlamaktan kaçınmıştı.

Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi ise Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla Irak'ta İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salı günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

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