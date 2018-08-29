Irak'ta hükümet kurma arayışları devam ediyor

Hükümeti kurmada yetkili olacak meclisteki büyük koalisyon için ilk ittifak hamlesi, Sadr Hareketi lideri Sadr’a bağlı Sairun, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır, Şii liderlerden Ammar el-Hekim'ın Ulusal Hikmet ve eski Başbakanlardan İyad Allavi’nin Vataniyye koalisyonu arasında yapıldı.

İlk atağı İran ve ABD'ye mesafeli, seçimde önemli zafer elde eden Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yaptı. Sadr'ın liderliğindeki Sairun Koalisyonu, İran'a yakın Fetih Koalisyonu lideri Hadı Amıri ve iki dönem Başbakanlık yapan Nuri el-Maliki yerine, mezhepçi siyasete mesafeli diğer siyasi partileri tercih etti.

Ülkede hile iddiaları gibi büyük tartışmalara sebebiyet veren 12 Mayıs genel seçim sonuçlarının Federal Mahkeme tarafından onaylanmasından sonra siyasi parti ve koalisyonların hükümet kurma çalışmaları hız kazandı.

İSTANBUL (AA) - İDRİS OKUDUCU - Irak'ta seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından hükümetin kurulması için siyasi gruplar arasında müzakereler hız kazansa da, Başbakanın kim olacağı konusunda anlaşmazlıklar sürüyor.

Kurban Bayramı öncesinde duyurulan bu koalisyon, hükümetin teşkil edilmesi için gerekli olan 165 milletvekili sayısına ulaşamıyor. Sadr, İbadi, Hekim ve sağlık sorunları nedeniyle son günlerde medyaya çıkamayan Allavi’nin ön ayak olduğu söz konusu koalisyon yeterli çoğunluğu oluşturmak için Sünni ve Kürt gruplarla da müzakereleri sürdürüyor. Ancak Sünni ve Kürt gruplar oluşturulmak istenen koalisyonla ilgili henüz net bir tutum belirtmedi.

Sünni ve Kürt gruplarla birlikte meclisin en büyük koalisyonunun oluşması halinde yeni seçilecek Cumhurbaşkanı tarafından hükümetin kurulması görevini alacak.

- Sünniler'den "Ulusal Eksen Cephesi" koalisyonu

Irak'ın önde gelen Sünni liderleri, hem hükümet kurma görüşmelerinde hem de oluşacak kabinede güçlü şekilde yer almak için "Ulusal Eksen Cephesi" adında yeni bir koalisyon kurdu.

Koalisyonda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, Karar Listesi Başkanı ve Arap Projesi Sekreteri Hamis Hançer, eski Meclis Başkanı ve Irak İslam Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim el-Cuburi, Ziraat Bakanı Fallah Hasan Zeydan ile Sünni siyasetçilerden Cemal Kerbuli ve Ahmed Abdullah el-Cuburi yer alıyor.