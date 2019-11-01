HABER

Irak'ta ordudan uzaklaştırılan 39 bin 400 asker göreve iade edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 21:09 | Son Güncelleme

Irak Savunma Bakanlığı, daha önce ordudan uzaklaştırılan 39 bin 400 askerin yeniden göreve iade edildiğini duyurdu.

Irak'ta ordudan uzaklaştırılan 39 bin 400 asker göreve iade edildi

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin ülkedeki protestoları yatıştırmak için attığı adımlar çerçevesinde daha önce görevden alınan 39 bin 400 askerin göreve iade edildiği belirtildi. Açıklamada, görevden alınan askerlerin sözleşmelerinin sırasıyla aktif hale getirilmesi için idari kararnameler çıkartılmaya devam edileceği aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın kuzeyini işgali sırasında askerlerin mevzilerini terk ederek kaçmalarının ardından ordu da görevden alımlar başlamıştı.

GÖSTERİLER İKİNCİ HAFTASINA GİRİYOR

Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de patlak veren ve Erbain törenleri dolayısıyla bir süre ara verilmesinin ardından 25 Ekim'de yeniden başlayan gösteriler ikinci haftasına giriyor.

250'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana düzenlenen gösterilerde 250'den fazla kişi hayatını kaybetti,11 binden fazla kişi yaralandı. (AA)

PARTNERGözlerini alamadılar!Gözlerini alamadılar!
Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'gri liste'de olduğu açıklandıVan'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'gri liste'de olduğu açıklandı
Ordu'da, barınakta tepki çeken görüntülere belediyeden açıklamaOrdu'da, barınakta tepki çeken görüntülere belediyeden açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker gösteri ırak

En Çok Okunan Haberler

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ebru Polat'tan şoke eden Kadir İnanır itirafı!

Ebru Polat'tan şoke eden Kadir İnanır itirafı!

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Adil Öksüz davasında karar!

Adil Öksüz davasında karar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Okuyucu Yorumları 1 yorum
emsal teşkil ediyor :D
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

300 bin TL ödülle aranıyordu!

İstanbul'da yetkisiz çakar lamba denetimi

İstanbul genelinde denetim! Trafikten men edildiler

Trabzon’da şiddetli yağış! Çok sayıda dükkanı su bastı

Şiddetli yağış! Çok sayıda dükkanı su bastı

İran'dan ABD'ye 'nükleer anlaşmaya dön' çağrısı

İran'dan ABD'ye flaş çağrı: Vazgeçin!

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı

Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Sınırda yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.