HABER

Irak'ta Şii dini merci Sistani'den "erken seçim" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 13:20 | Son Güncelleme

"Halihazırdaki krizden kurtulmak, ülkenin kaos ve iç savaşa sürüklenmesini önlemek için, insaflı bir seçim yasası ve bağımsız seçim komiserliği ile erken seçime gidilmeli"

BAĞDAT (AA) – Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, ülkenin içinde bulunduğu krizden kurtulması için erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

Kerbela'daki temsilcisi Abdulmehdi Kerbelayi, Sistani'nin "siyasi mesajı"nı cuma hutbesi sonrası okudu.

Göstericilere yönelik kaçırma ve öldürme eylemlerine dikkati çeken Sistani, Irak'taki durumun zor ve endişe verici olduğunu ifade etti.

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifası sonrası hükümetin hala kurulamamasını da eleştiren Sistani mesajında, "Halihazırdaki krizden kurtulmak, ülkenin kaos ve iç savaşa sürüklenmesini önlemek için, insaflı bir seçim yasası ve bağımsız seçim komiserliği ile erken seçime gidilmeli." ifadelerini kullandı.

Necef'te ikamet eden Şii dini merci Sistani, kurulması beklenen hükümetin yolsuzlukla mücadele etmesi ve devlet egemenliğini koruması için "ciddiyet" taşıması gerektiğini belirtti.

Şii dini merci ayrıca kurulacak hükümetten ülkeyi, silahtan ve dış müdahalelerden uzak bir şekilde, erken seçime götürmek için çalışmasını istedi.

İnanması güç ama... Burada ölmek yasak! İnanması güç ama... Burada ölmek yasak!
2019 yılında Artvin’de 897 çift dünya evine girdi2019 yılında Artvin’de 897 çift dünya evine girdi
Adalar Belediye Başkanı Gül'den ruam açıklamasıAdalar Belediye Başkanı Gül'den ruam açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erken seçim gösteriler ırak Sistani

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ruam' açıklaması

81 at itilaf edilmişti! İstanbul Valisi'nden flaş açıklama

Kırıkkale'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

ABD Büyükelçiliğine saldırı davasında yeni gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

Saldırı FETÖ elebaşının iade sürecini engellemek için yapıldı

Denizli'de 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Denizli'de 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Hatay Amanoslar'da terör örgütü PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu

Ormanın içinde bulundu! Tam 6 katlı

Kırıkkale'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.