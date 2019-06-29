Irak'ta tarım arazilerindeki yangınlar çiftçileri zora sokuyor

BAĞDAT (AA) ALİ CEVAD - Irak'ta buğday ve arpanın yetiştirildiği tarım arazilerinde mayıs ayından bu yana sık sık çıkan yangınlar çiftçinin tek geçim kaynağını kaybetmesine sebep oluyor.

Diğer bölgelerde hasatların sonra ermesine rağmen, hasat döneminde olan Musul ve civarında yangın riski devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Irak hükümeti yangınların doğal sebeplerden kaynaklandığını belirtse de çiftçiler yangınların arkasında terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere bölgeyi farklı şekillerde hedef almak isteyen yapıların olduğunu dile getiriyor.

Irak hükümetine bağlı Sivil Savunma Müdürlüğü verilerine göre, 8 Mayıs'tan bu yana çoğunlukla buğday ve arpa ekili olan ve hasadı yaklaşan tarım arazilerinde 328 yangın çıkarken, toplamda 54 bin 380 dönüm arazideki mahsuller kül oldu.

Yangınların toprağın tarıma elverişli olduğu ve özellikle yıl içerisinde de bol yağış alan Musul, Diyala, Salahaddin, Kerkük, Enbar, Necef ve Kerbela'daki ovalarda meydana gelmesi dikkati çekiyor.

Ülkenin kuzey bölgesinde en çok tarım arazisinin yandığı vilayetlerin başında Musul geliyor. Geniş arazilere sahip Musul ovasında, bu yılki hasat döneminde 40 bin 957 dönümlük tarım arazisi yandı. Musul'u, 5 bin 641 dönümle Salahaddin ve ardından 5 bin 506 dönümle de Kerkük takip ediyor.