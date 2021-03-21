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Irak’ta üst düzey istihbarat yetkilisine suikast

21.03.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı’ndan (INIS) kıdemli bir subayın düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı’ndan (INIS) kıdemli bir subay olan Muhammed Laith’in düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı’ndan (INIS) kıdemli bir subayın düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı’ndan (INIS) kıdemli bir subay olan Muhammed Laith’in düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Güvenlik kaynakları, Laith’in başkentin batısında bulunan Mansour semtinde akrabalarından birinin evinin yakınında silahlı kişiler tarafından öldürüldüğünü aktararak, saldırganların silahlarında susturucu takılı olduğunu belirtti.

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