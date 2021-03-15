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Irak’taki Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı

15.03.2021 23:16 | Son Güncelleme:
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Irak’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin de bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü’ne 7 adet Katyuşa roketi ile saldırı düzenlediği bildirildi.Iraklı güvenlik yetkilileri, ülkenin Selahaddin vilayetine bağlı Beled Askeri Hava Üssü’ne 7 adet Katyuşa roketi ile saldırı düzenlendiğini, roketlerin 4’ünün üsteki boş araziye düştüğünü aktardı.

Irak’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin de bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü’ne 7 adet Katyuşa roketi ile saldırı düzenlediği bildirildi.
Iraklı güvenlik yetkilileri, ülkenin Selahaddin vilayetine bağlı Beled Askeri Hava Üssü’ne 7 adet Katyuşa roketi ile saldırı düzenlendiğini, roketlerin 4’ünün üsteki boş araziye düştüğünü aktardı. Saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelmediğini belirten yetkililer, diğer 3 roketin ise çevrede bulunan bir köye düştüğünü ve herhangi bir hasara neden olmadığını açıkladı. Yetkililer, saldırının Diyale vilayetine bağlı Halis ilçesi yakınlarından rampalı bir araçla gerçekleştirildiğini ifade etti.
Şimdiye kadar saldırıda herhangi bir can kaybı bildirilmezken, saldırıyı üstlenen olmadı. Şubat ayı sonlarında üsse 3 roket isabet etmiş, 2 personel yaralanmıştı.

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