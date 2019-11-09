Irak'taki gösterilerde bugün ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta güvenlik güçlerinin başkent Bağdat'taki Tiran ve Hıllani meydanlarına müdahalesi sonucu bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Güvenlik güçleri, göstericilerin yoğun olarak bulunduğu Tiran ve Hıllani meydanlarındaki göstericileri göz yaşartıcı gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı. Her iki meydandaki göstericiler, yoğun gazdan kaçmak için cadde ve sokaklara dağıldı. Zaman zaman her iki taraf arasında arbede yaşandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, müdahale sırasında 3 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle bugün Bağdat'taki gösterilerde ölenlerin sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Göstericilerin kalesi Tahrir Meydanı'nda ise protestolar hala devam ediyor. Göstericilerin 1 Ekim'den beri doldurduğu ve bu akşam boşaltmak zorunda kaldığı Tiran Meydanı, göstericilerin kalesi kabul edilen Tahrir Meydanı'na yakın bir mesafede yer alıyor. Hıllani Meydanı ise başkentin en güvenli bölgesi ve devlet ve diplomatik misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye açılan Sinek Köprüsü'ne yakın bir konumda.