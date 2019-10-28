Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Öte yandan Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ederken Meclis, meydanlarda dile getirilen taleplere karşılık bir dizi karar aldı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, gösterilerle ilgili Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin başkanlığında düzenlenen oturumda, vilayet, ilçe ve nahiye meclislerinin lağvedilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Kentlerdeki idari ve mali işleri yürütme sorumluluğu valilere verildi. Valileri denetleme yetkisi ise Irak Meclisinde olacak.

Mecliste alınan kararlar uyarınca, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı ile tüm üst düzey devlet yetkililerine tanınan maaş dışı ödenek ve diğer ayrıcalıklar da iptal edildi.

4 AY İÇİNDE HAZIRLANACAK

Irak Meclisi ayrıca Anayasa değişikliği için komisyon kurulmasına karar verdi. Komisyon tarafından hazırlanacak Anayasa değişiklik taslağı en geç 4 ay içinde Meclis Başkanlığına sunulacak.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

KAYNAK: AA



