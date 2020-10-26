HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Irak’taki protestoların bilançosu belli oldu: 169 yaralı

Irak’taki protestoların bilançosu belli oldu: 169 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 15:40 | Son Güncelleme

Irak’ta geçtiğimiz yıl hükumet karşıtı protestoların şiddetlendiği 25 Ekim gösterilerinin yıl dönümünde gerçekleştirilen protestolarda ülke genelinde 169 kişinin yaralandığı açıklandı.Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede geçtiğimiz yıl hükumet karşıtı protestoların birinci yıl dönümü nedeniyle başkent Bağdat ile güney illerdeki protestolarda yaşanan şiddet olaylarında 32’si protestocu olmak üzere toplam 169 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak’ta geçtiğimiz yıl hükumet karşıtı protestoların şiddetlendiği 25 Ekim gösterilerinin yıl dönümünde gerçekleştirilen protestolarda ülke genelinde 169 kişinin yaralandığı açıklandı.
Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede geçtiğimiz yıl hükumet karşıtı protestoların birinci yıl dönümü nedeniyle başkent Bağdat ile güney illerdeki protestolarda yaşanan şiddet olaylarında 32’si protestocu olmak üzere toplam 169 kişinin yaralandığı bildirildi. Şiddet olaylarından dolayı duyulan üzüntü ve endişeyi dile getiren Komiserlik, yaralanan güvenlik güçleri arasında 7 subayın bulunduğunu belirtti. Şiddet olaylarının en çoğunun başkent Bağdat’ta yaşandığını vurgulandı.
Ayrıca protestocuların arasına sızan bazı grupların el bombaları, molotof kokteyli ve taş kullanmaları nedeniyle yaralılarının büyük kısmının güvenlik güçlerinden olduğu aktarıldı. Çıkan olaylarda sivil savunma ekiplerine ait 2 aracın hasar gördüğü ve protestoculara ait 2 çadırın da yandığını ifade edildi. Komiserlik tarafından yapılan açıklamada, protestocular barışçıl yollara başvurmaya, kamu ve özel malları korumak için güvenlik güçleriyle iş birliği yapmaya davet edildi.
Öte yandan Irak’ta geçtiğimiz yıl 1 Ekim’de başlayan ve 25 Ekim’de şiddetlenerek ülke geneline yayılmıştı. Protestolarda 600’den fazla kişi hayatını kaybederken, 20 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldiSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı mı geliyor? 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı mı geliyor?
2020 AÖL 1. dönem sınavları tarihleri!2020 AÖL 1. dönem sınavları tarihleri!
En Çok Okunan Haberler
Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'
Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'
Ateşkes 5 dakika sürdü! Aliyev kameraların karşısına geçti
Ateşkes 5 dakika sürdü! Aliyev kameraların karşısına geçti
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Ölümle tehdit edilmişti! Harekete geçti
Ölümle tehdit edilmişti! Harekete geçti
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Diğer Haberler
Kahreden olay! Minik Zeynep hayatını kaybetti
Kahreden olay! Minik Zeynep hayatını kaybetti
Sınır dışı edilmişti! Suç örgütü lideri Guram Chıkladze Beşiktaş'ta yakalandı
Beşiktaş'ta lüks otelde böyle yakalandı
Şanlıurfa'da karayolunda bomba düzeneği bulundu
İşçiler tesadüfen buldu! Bomba düzeneği...
Bingöl'deki deprem anı böyle görüntülendi
Deprem anı böyle görüntülendi
Samsun'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
Samsun'da orman yangını
Vaka sayısı artıyor... 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı mı geliyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı mı geliyor?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.