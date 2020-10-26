Irak’taki protestoların bilançosu belli oldu: 169 yaralı

Irak’ta geçtiğimiz yıl hükumet karşıtı protestoların şiddetlendiği 25 Ekim gösterilerinin yıl dönümünde gerçekleştirilen protestolarda ülke genelinde 169 kişinin yaralandığı açıklandı.

Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede geçtiğimiz yıl hükumet karşıtı protestoların birinci yıl dönümü nedeniyle başkent Bağdat ile güney illerdeki protestolarda yaşanan şiddet olaylarında 32’si protestocu olmak üzere toplam 169 kişinin yaralandığı bildirildi. Şiddet olaylarından dolayı duyulan üzüntü ve endişeyi dile getiren Komiserlik, yaralanan güvenlik güçleri arasında 7 subayın bulunduğunu belirtti. Şiddet olaylarının en çoğunun başkent Bağdat’ta yaşandığını vurgulandı.

Ayrıca protestocuların arasına sızan bazı grupların el bombaları, molotof kokteyli ve taş kullanmaları nedeniyle yaralılarının büyük kısmının güvenlik güçlerinden olduğu aktarıldı. Çıkan olaylarda sivil savunma ekiplerine ait 2 aracın hasar gördüğü ve protestoculara ait 2 çadırın da yandığını ifade edildi. Komiserlik tarafından yapılan açıklamada, protestocular barışçıl yollara başvurmaya, kamu ve özel malları korumak için güvenlik güçleriyle iş birliği yapmaya davet edildi.

Öte yandan Irak’ta geçtiğimiz yıl 1 Ekim’de başlayan ve 25 Ekim’de şiddetlenerek ülke geneline yayılmıştı. Protestolarda 600’den fazla kişi hayatını kaybederken, 20 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

