HABER
  4. Irak'taki Vataniye Koalisyonu lideri Allavi milletvekilliğinden istifa etti

Irak'taki Vataniye Koalisyonu lideri Allavi milletvekilliğinden istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 20:19 | Son Güncelleme

Allavi'nin ülkede devam eden gösteriler karşısında Meclis'in üzerine düşen görevi yerine getirmemesi nedeniyle istifa kararı aldığı belirtildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta eski Başbakan ve Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Vataniye Koalisyonu liderinin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Allavi'nin ülkede devam eden gösteriler karşısında Meclis'in üzerine düşen görevi yerine getirmemesi nedeniyle istifa kararı aldığı belirtildi.

Allavi, daha önce yaptığı açıklamalarda, göstericilere karşı şiddet kullanılmaya devam edilmesi halinde siyasetten çekileceğini ifade etmişti.

Irak Meclisi'nde Allavi'nin başını çektiği Vataniye Koalisyonunun 21 milletvekili bulunuyor.

- Basra'daki gösterilerde bir kameraman öldürüldü

Öte yandan Basra'daki gösteriler sırasında bir kameraman öldürüldü.

Yerel bir televizyon kanalı için çalışan kameraman Safa Gali, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Hükümet karşıtı gösterilere ilişkin yayınları nedeniyle bazı ofisleri kapatılan Dijla TV'nin muhabiri Ahmed Abdussamed de bugün Basra'da aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Taksici cinayeti faili Gürcistan’da yakalandıTaksici cinayeti faili Gürcistan’da yakalandı
Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak istifa Iyad Allavi

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

Irak'tan Washington'a flaş talep

Irak'tan Washington'a flaş talep

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

'Cuma namazı kısalıyor mu?' haberlerine müftülükten açıklama

'Cuma namazı kısalıyor mu?' haberlerine müftülükten açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...

Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...

Adana Valiliği duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Değeri yaklaşık 200 milyon dolar! Mega yat Marmaris'te

Değeri yaklaşık 200 milyon dolar! Mega yat Marmaris'te

Son dakika: Kağıthane'de komşu kavgası! Silah kabzasıyla saldırdı

İstanbul'da komşu kavgası!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Görkem Sertaç Göçmen açıklaması

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Başsavcılık'tan açıklama

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.