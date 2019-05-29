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Irak’tan 7. Fransız’ı idam kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Irak’a teslim ettiği bir Fransız uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi daha idam cezasına çarptırıldı.Irak’ın başkenti Bağdat’taki ceza mahkemesinde görülen davada, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu kanıtlanan Fransız uyruklu bir mahkumun idam edilmesine karar verildi.

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Irak’a teslim ettiği bir Fransız uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi daha idam cezasına çarptırıldı.
Irak’ın başkenti Bağdat’taki ceza mahkemesinde görülen davada, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu kanıtlanan Fransız uyruklu bir mahkumun idam edilmesine karar verildi. Fransa’nın Irak’ta DEAŞ üyesi olma suçlamasıyla yargılanıp idam cezasına çarptırılan vatandaşının idam edilmemesi için çalışacağını açıklamasına rağmen Irak ceza mahkemesi son 4 gün içerisinde 7. Fransız uyruklu DEAŞ üyesini idam etme kararı verdi.
Irak yargı kaynaklardan alınan bilgiye göre, idama mahkum edilen kişiler, birkaç ay önce yargılanmak üzere Suriye’den Irak’a teslim edilmişti. Kararın temyizi için 30 günlük sürenin olduğu öğrenildi.
Böylece SDG’nin geçen Şubat ayında Irak’a teslim ettiği toplam 9 Fransız uyruklu DEAŞ üyesinin 8’si idam cezasına çarptırıldı.

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