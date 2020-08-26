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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Milletimiz, ABD’ye teslim olmadı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2020 13:41 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran karşısında üst üste yenilgiler aldığını belirterek, “Milletimizin direnci sayesinde ABD’ye birçok kez yenilgi tattırdık.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Milletimiz, ABD’ye teslim olmadı

Aksi halde milletin direnci olmasaydı Birleşmiş Milletler yaptırımları tekrar uygulanmaya başlanırdı” ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran’da Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. Ruhani, İran milletinin ABD’nin ağır ekonomik yaptırımlarına rağmen teslim olmadığını belirterek, ABD’nin İran ekonomisini ve devlet yapısını tamamen yok etmek istediğini ifade etti.

ABD yaptırımları nedeniyle ülke ekonomisinde 900 milyar tümen (153 milyar TL) azalma olduğunu kaydeden Ruhani, “Elbette İran milleti direnmeyi ve mücadele etmeyi seçerek düşmanın ülkeyi yok etme planlarını ve tuzaklarını bozdu” dedi.

Ruhani, ABD’nin İran karşısında üst üste yenilgiler aldığını dile getirerek, “Milletimizin direnci sayesinde ABD’ye bir çok kez yenilgi tattırdık. Aksi halde milletin direnci olmasaydı Birleşmiş Milletler yaptırımları tekrar uygulanmaya başlanırdı” ifadesini kullandı.

Yaptırımlara rağmen ülkede 30 milyon İranlıya bedava elektrik sağlandığını belirten Ruhani, bunun İran için 40 yıllık bir hedef olduğunu söyledi. Ruhani, “Bugün korona virüs ile mücadelede büyük ülkeler dahi tıbbi teçhizat, hastane yatakları ve yoğun bakım ünitelerinde sorun yaşarlarken, bu sorunların hiçbirisi İran’da görülmedi” dedi.

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