HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

07.02.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da dehşete düşürün bir olay yaşandı. Ülkenin Huzistan eyaletinde bir kişi elinde kesik bir başla poz vererek o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İnfiale neden olan görüntüler İran gündemine bomba gibi düştü. Kesik başın ise şahsın eşine ait olduğu bildirildi. Talihsiz kadını öldüren katil koca ve suç ortağı kardeşi tutuklandı.

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

İran'ın Huzistan eyaletinde bir kişi, elinde karısının kesik başıyla poz verip o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 17 yaşındaki eşinin başını kesen katil koca ve suç ortağı kardeşi yerel polis tarafından tutuklandı. Görüntülerin yayınlanması ülkeyi ayağa kaldırdı. Öte yandan talihsiz kadının, koca şiddetinden Türkiye'ye kaçtığı ama katil kocanın onu bulduğu ve İran'a geri götürdüğü öğrenildi.

TÜRKİYE'YE KAÇMIŞTI

Kocası tarafından vahşice katledilen 17 yaşındaki kadının, kocasının şiddetinden kurtulmak için Türkiye'ye kaçtığı ancak cani adamın kadını Türkiye’de bularak İran’a geri götürdüğü ve erkek kardeşinin yardımıyla kafasını kestiği öğrenildi.

KADININ GÖVDESİ EVDE BULUNDU!

İran haber sitesi Rokna’ya dayandırılan haberde, olaydan sonra katil koca ve suç ortağı kardeşinin yerel polis tarafından tutuklandığı bildirildi. Öte yandan polisin, öldürülen kadının gövdesini de evinde bulduğu ifade edildi.

Huzistan Eyaleti Başsavcılığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Ahvaz'da bir cinayet işlendi ve ardından katil şehrin sokaklarından birinde cani eylemini sergileyerek halkın psikolojik güvenliğini zedeledi. Polisin çabası ve gerekli adli emirlerin verilmesiyle cinayetin failleri tespit edilerek olaydan saatler sonra tutuklandı. Eyalet yargısı bu olayın sanığıyla kararlı ve hızlı bir şekilde ilgilenecektir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD işgal için tarih verdi! "Putin'in saldırı emri..."ABD işgal için tarih verdi! "Putin'in saldırı emri..."
Paylaşımlar sonrası harekete geçildi! 'Derya Büyükuncu' ile ilgili yeni gelişmePaylaşımlar sonrası harekete geçildi! 'Derya Büyükuncu' ile ilgili yeni gelişme
Elektrik kesintisiyle gündem olan Isparta'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün araElektrik kesintisiyle gündem olan Isparta'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün ara
Anahtar Kelimeler:
İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."

Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."

Madem sakattın gelmeyecektin

Madem sakattın gelmeyecektin

ABD işgal için tarih verdi! "Putin'in saldırı emri..."

ABD işgal için tarih verdi! "Putin'in saldırı emri..."

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'elektrik faturası' paylaşımı

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'elektrik faturası' paylaşımı

Isparta'daki elektrik kesintilerinde son durum! Bakan Dönmez flaş gelişmeyi duyurdu

Isparta'daki elektrik kesintilerinde son durum! Bakan Dönmez flaş gelişmeyi duyurdu

Erdoğan karantinadan gençlere seslendi: Bizi eve hapsettiler

Erdoğan karantinadan gençlere seslendi: Bizi eve hapsettiler

İlginizi Çekebilir

Yazı özledi, havuz pozu geldi

Yazı özledi, havuz pozu geldi

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Son paylaşımı olay oldu! "Hemen sil..."

Son paylaşımı olay oldu! "Hemen sil..."

"Güneş açınca soyunabiliyoruz" demişti! Güneşi görünce...

"Güneş açınca soyunabiliyoruz" demişti! Güneşi görünce...

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.