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İran'da koronavirüs salgınında gerçek rakamların gizlendiği iddiası! Bakanlık'tan açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2020 18:24 | Son Güncelleme

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının resmi açıklamadan bir ay önce başladığı ve hükümetin gerçek rakamları gizlediğine dair iddiaları yalanladı.

İran'da koronavirüs salgınında gerçek rakamların gizlendiği iddiası! Bakanlık'tan açıklama

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, "Koronayla ilgili veriler baştan beri şeffaf bir şekilde açıklanmaktadır. İlk veriler genel seçimlerden iki gün önce paylaşıldı." dedi.

Sağlık Bakanlığının siyasi bir kurum olmadığını dile getiren Lari, söz konusu iddiaları gündeme getiren Muhammed Rıza Mahbubfer'in de Koronayla Mücadele Kurulu üyesi olmadığını sözlerine ekledi.

İran'da Cihani Sanat gazetesi dün, "Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi" olduğu öne sürülen Mahbubfer ile yapılan bir röportaj yayımlamıştı.

Mahbubfer, röportajda, hükümetin salgını devrim kutlamaları ve genel seçimlerin ardından bir ay gecikmeli duyurduğunu ve açıklanan verilerin gerçek rakamların sadece "yirmide biri" olduğunu öne sürmüştü.

Basın Denetleme Kurulu, bugün, söz konusu röportaj nedeniyle Cihani Sanat gazetesine yayın yasağı getirmişti. (AA)

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