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İran'dan ABD'ye mesaj: İran ile yapılacak bir savaşın kazananı olmayacak ancak kaybedeni çok olacak

DÜNYA HABERLERİ  | 25.05.2019 22:34 | Son Güncelleme

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, İran ile yapılacak bir savaşta kimsenin kazanan taraf olmayacağı mesajını ABD'ye ilettiklerini belirtti.

İran'dan ABD'ye mesaj: İran ile yapılacak bir savaşın kazananı olmayacak ancak kaybedeni çok olacak

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Basra Körfezi'ndeki gerginlik ve tarafların karşılıklı sert açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından ABD'ye gönderdikleri mesajı paylaştı.

"PSİKOLOJİK ATMOSFERDE FİTNE ÇIKARMA GAYRETLERİ DEVAM EDİYOR"

İranlı yetkili, Tahran ile Washington arasında ara buluculuk yapan taraflar ve yaşanan gerginliklerle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"İran ile yapılacak bir savaşın kazananı olmayacak ancak kaybedeni çok olacak. Vicdan sahibi ara bulucular bu mesajı ABD hükümetine iletti ancak psikolojik atmosferde fitne çıkarma gayretleri devam ediyor. Buna karşılık ferasete dayanan bölgesel diplomasinin yeri hala boş."

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin geçen hafta İran-ABD arasında ara buluculuk yapmak üzere Tahran'a geldiği iddia edilmişti. İngiltere merkezli Mecelle dergisine röportaj veren Bin Alevi, "Üçüncü taraflarla ABD ve İran arasında yükselen gerilimi yatıştırmak için çalışıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carullah ise bölgede artan gerginliğin sonra erdirilmesi için ABD ile İran arasında müzakerelerin başladığını belirtmişti.

Öte yandan Irak'ın da gerginliğin azaltılması için hem İran'a hem de ABD'ye heyet göndermeye hazırlandığı kaydedilmişti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi ise birçok yabancı yetkilinin son günlerde ABD'yi temsilen İran'a geldiğini doğrulayarak "Bu ziyaretlerin bir kısmı basına yansıyor, bazıları da mahrem kalıyor." demişti.

ABD - İRAN GERİLİMİ

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, iki hafta önce önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

Trump pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İran savaş isterse bu İran'ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD'yi tehdit etme." ifadeleriyle İran'ı tehdit etmişti.

(AA)

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İRAN ABD ABD-İran gerilimi

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