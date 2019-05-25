İran'dan ABD'ye mesaj: İran ile yapılacak bir savaşın kazananı olmayacak ancak kaybedeni çok olacak

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Basra Körfezi'ndeki gerginlik ve tarafların karşılıklı sert açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından ABD'ye gönderdikleri mesajı paylaştı.

"PSİKOLOJİK ATMOSFERDE FİTNE ÇIKARMA GAYRETLERİ DEVAM EDİYOR"

İranlı yetkili, Tahran ile Washington arasında ara buluculuk yapan taraflar ve yaşanan gerginliklerle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"İran ile yapılacak bir savaşın kazananı olmayacak ancak kaybedeni çok olacak. Vicdan sahibi ara bulucular bu mesajı ABD hükümetine iletti ancak psikolojik atmosferde fitne çıkarma gayretleri devam ediyor. Buna karşılık ferasete dayanan bölgesel diplomasinin yeri hala boş."

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin geçen hafta İran-ABD arasında ara buluculuk yapmak üzere Tahran'a geldiği iddia edilmişti. İngiltere merkezli Mecelle dergisine röportaj veren Bin Alevi, "Üçüncü taraflarla ABD ve İran arasında yükselen gerilimi yatıştırmak için çalışıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.