İran’dan İstanbul’a uzanan dolandırıcılık zinciri! Polis çeteyi çökertti

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, İstanbul’da özellikle sosyal medya platformlarını kullanarak ikili ilişkiler kurup güven kazanan ve mağdurları “Kozmik Enerji” isimli hayali bir şirkette kar payı verme vaadiyle dolandıran çeteye yönelik Sarıyer, Bakırköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Beykoz ilçelerinde dün operasyon düzenledi. Operasyonla 2’si kadın toplam 8 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan çete üyelerinin yaşadığı lüks rezidanslarda yapılan aramalarda üzerinde “geçersizdir” yazan çok sayıda avro ve dolar ele geçirildi.

LÜKS OTELLERDE TOPLANTILAR YAPIYORLARDI

Şüphelilerin, internet üzerinden verdikleri reklam ve ilanlarla hedef kitleyi kendilerine çektiği, daha sonra bu kişilerle lüks rezidans ve otellerde düzenledikleri tanıtım toplantılarında buluşup, sahibi oldukları şirketten kar payı verme vaadi verdikleri ve kendilerinden para aldıkları öğrenildi. Çete üyelerinin mağdurlara “bitcoin” olarak bilinen “kripto para” aldırarak ileride değer kazanacağını söylediği, bu “kripto paraları” da kendilerine ait hesaplara transfer ettikleri belirlendi. Ayrıca mağdurlara sisteme üye ettikleri her bir yeni üye için pay almaya devam edecekleri söylendi. Kendilerine pay verileceği söylenen mağdurlar sisteme yeni üyeler bulunca çete tarafından dolandırılan kişilerin sayısı her geçen gün arttı.