İran'dan 'savaş uyarısı'

Zarif, Pompeo'nun, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıda İran'ı suçlamayı sürdürerek, saldırıyı savaş sebebi saymasına Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla cevap verdi.

Pompeo'nun İran'a karşı savaşı kışkırttığını ifade eden Zarif, "B Takımı'nın kalıntıları ve hırslı müttefikleri Donald Trump'ı savaşa çekmek için aldatmaya çalışıyor. Kendi iyilikleri adına aradıklarını elde etmemeleri için dua etmeliler. Onlar hala çok kibirli oldukları için 4 yıl önce bitiremedikleri (İran'dan) çok daha küçük olan Yemen'le savaşta bedel ödüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, bir diğer mesajında ise ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, nisan ayında Teksas A&M Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Ben CIA direktörüydüm. Yalan söyledik, aldattık ve çaldık." dediği görüntüleri paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

"Eski alışkanlıklar açıkçası kolay kolay gitmiyor. Yalanlar ve aldatma ile dökülen kanları ve halkın hazinesinden yaptığı harcamaları umursamayan yabancı müşterilere (Suudi Arabistan) yalakalık son günlerde zirveye çıktı."