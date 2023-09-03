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  4. İran'dan Türkiye'ye giren tırda yakalandı! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu

İran'dan Türkiye'ye giren tırda yakalandı! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu

03.09.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Yüksekova Esendere Gümrük sahasına gelen tırda 153 kg eroin yakalandığını duyurdu. Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, TIR’ın Mersin üzerinden Belçika’ya gideceği belirlendi.

İran'dan Türkiye'ye giren tırda yakalandı! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu

İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Yüksekova Esendere Gümrük sahasına gelen TIR’da yapılan arama sonucu; Risk analizi kapsamında X-Ray’e sevk edilen araçta narkotik dedektör köpeğiyle birlikte yapılan detaylı aramada 153 eroin yakalandı.

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Dün akşam saatlerinde İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Yüksekova Esendere Gümrük sahasına gelen ve Mersin üzerinden Belçika’ya gidecek olan bir TIR durdurulmuştur. Risk analizi kapsamında X-Ray’e sevk edilen TIR’da narkotik dedektör köpeğiyle birlikte yapılan detaylı aramada 153 eroin yakalanmıştır.” denildi.

YERLİKAYA: ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zehir tacirlerine geçit yok." ifadesini kullandı.

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İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak için Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 153 kilogram eroin ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, Hakkari Valiliği ile Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz. Uyuşturucuyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesine yer verdi.

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