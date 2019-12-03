İran Devlet Televizyonu: Güvenlik güçleri gösterilerde haydutları ve isyancıları öldürdü

İran Devlet Televizyonu, benzin fiyatlarındaki artış sonrası geçen ay düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin "haydutları ve isyancıları" öldürdüğünü duyurdu. Gösterilerde Uluslararası Af Örgütü en az 208 kişinin, diğer bazı kaynaklar ise 400'e yakın kişinin öldüğünü duyurmuş; İran hükümeti ise ölü sayısını açıklamamıştı.

İran'ın resmi televizyonu IRTV2, olaylar sırasında ölenler olduğunu bildiren bir haber yayımladı.

Haberde ölü sayısı ise açıklanmadı.

IRTV2'nin bir muhabiri, "isyancıların, hassas veya askeri tesislere silahlar ve bıçaklarla saldırdıklarını, insanları rehin aldıklarını, güvenlik güçlerine yaşamları kurtarabilmeleri için güç kullanmaktan başka çareleri kalmadığını" söyledi.

Muhabir, ülkenin güneydoğusundaki Mahşehr kentinde de, makineli tüfekler taşıyan "ayrılıkçıların", yollarda barikat kurduğunu ve bir petrokimya tesisini havaya uçurmaya çalıştıklarını belirtti.

Haberde röportaj yapılan polis yetkilisi ise "akıllıca" davranan güvenlik güçlerinin "bir bataklıkta saklanan silahlı grupların saldırısını püskürttüğünü" savundu.