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İran Dışişleri Bakanı Zarif: “İran herhangi bir saldırıya karşı kendisini koruyacaktır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, Avrupa Birliği’ne ülkesinin imzaladığı nükleer anlaşmayı korumak için daha çok şey yapmaları çağrısında bulunarak, İran’ın kendisine yapılan herhangi bir askeri ve ekonomik saldırıya karşı kendisini koruyacağını söyledi.İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile birlikte katıldığı konferansta ülkesinin Körfez Arap ülkeleri ile dengeli ilişkiler oluşturmak ve saldırmazlık paktı yapmak istediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, Avrupa Birliği’ne ülkesinin imzaladığı nükleer anlaşmayı korumak için daha çok şey yapmaları çağrısında bulunarak, İran’ın kendisine yapılan herhangi bir askeri ve ekonomik saldırıya karşı kendisini koruyacağını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile birlikte katıldığı konferansta ülkesinin Körfez Arap ülkeleri ile dengeli ilişkiler oluşturmak ve saldırmazlık paktı yapmak istediğini söyledi. Zarif, “İran’da karşı ister askeri, ister ekonomik olsun herhangi bir saldırıya karşı kendimizi koruyacağız ve bu teşebbüslere güçlü bir şekilde cevap vereceğiz” dedi.
Suudi Arabistan’ın Bileşik Arap Emirlikleri sahilinde 2 petrol tankerine yapılan saldırılardan ABD, İran’ı sorumlu tutmuştu. Tahran yönetimi Suudi Arabistan’ın petrol gemilerini bombalamadığını açıklarken, ABD bölgeye uçak gemilerini göndermesinden sonra bin 500 asker daha gönderme kararı almıştı.

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