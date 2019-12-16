İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Tutuklu takasına hazırız, top ABD'de"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yeni tutuklu takasına hazır olduklarını ve bu konuda topun ABD sahasında olduğunu söyledi.

Musevi, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran vatandaşı 3 bin kişinin muhtelif suçlamalarla farklı ülkelerde tutuklu olduğunu belirten Musevi, buna karşılık birçok ülke vatandaşının da İran'da tutuklu olduğunu ve bu sorunu çözmek için yeni tutuklu takasına hazır olduklarını ifade etti.

Musevi, şöyle konuştu:

"İran Dışişleri Bakanlığı, yeni tutuklu takasına hazır olduğunu ve bu konuda topun ABD sahasında bulunduğunu ilan etti. İsviçre gibi ülkeler, bu konuda adım atarsa yeniden tutuklu değişimi yapabiliriz."

Musevi ayrıca yaptırımları ihlal etmekle suçlandıkları için vizeleri bulunsa dahi vatandaşlarından zorunlu olmadıkça ABD'ye seyahat etmemelerini istedi.

- "Suudi Arabistan'ın, İran tarafından uzatılan dostluk elini sıkmasını temenni ediyoruz"

İran'dan bir heyetin müzakere amacıyla Suudi Arabistan'a gittiği iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Musevi, bu konuda bir bilgisi olmadığını söyledi.