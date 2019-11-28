İran Dışişleri Bakanlığından Irak Büyükelçisine uyarı

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi Irak’ın Necef kentindeki İran Konsolosluğunun ateşe verilmesine ilişkin Tahran’dan yapılan itirazın Irak Büyükelçisine iletildiğini söyledi.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi Irak’ın Necef kentindeki İran Konsolosluğunun bir grup Iraklı tarafından ateşe verilmesini kınayarak İran tarafından verilen tepkinin resmi olarak Irak Büyükelçisine bildirildiğini duyurdu.Irak makamlarının diplomatik yerleşim alanlarını ve yabancı diplomatları korumakla yükümlü olduklarını hatırlatan Musevi İran Konsolosluğuna yönelik saldırıyı kınadı.

Irak’ın Necef kentindeki İran Konsolosluğuna dün gece bir grup Iraklı saldırmış ve konsolosluğu ateşe vermişti. Konsolosluk binasında bulunan İranlı çalışanların Irak emniyet güçleri tarafından dışarı çıkartıldıkları ve çıkan olaylarda 47 Irak polisinin yaralandığı belirtildi.

