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"İran donanması, alıkonulan petrol tankerine eskortluk yapmak için hazır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 18:12 | Son Güncelleme

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi: - "Adrian Derya'ya eskortluk yapmak için Cebelitarık'a donanma filosu gönderme kararı almadık ancak hükümet bizden böyle bir talepte bulunursa Deniz Kuvvetleri o bölgeye filo gönderme hazırlığına sahiptir"

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, ABD'de bir mahkemenin el koyma kararı aldığı petrol tankeri "Adrian Derya"ya eskortluk yapmak için Cebelitarık Boğazı'na donanma filosu gönderebileceklerini duyurdu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, Hanzadi, Denizciler Günü münasebetiyle düzenlenen törende, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi tarafından serbest bırakılmasına hükmedilen petrol tankerine İran donanmasının eşlik edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Hanzadi, "Adrian Derya'ya eskortluk yapmak için Cebelitarık'a donanma filosu gönderme kararı almadık ancak hükümet bizden böyle bir talepte bulunursa Deniz Kuvvetleri o bölgeye filo gönderme hazırlığına sahiptir." dedi.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Grace 1" adlı İran tankerini alıkoymuştu. ABD, tankerin serbest bırakılmasının engellenmesi konusunda başvuruda bulunmuş fakat Cebelitarık hükümeti tankerinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Kararın ardından ABD'deki Columbia Bölge Mahkemesi, İran tankerine el koyma kararı çıkarmıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankere serbest bırakıldıktan sonra kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Derya" olarak değiştirmişti.

Halen Cebelitarık kara sularında bekleyen tankerin bugün İran'a doğru hareket etmesi bekleniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Adrian Derya Cebelitarık Grace 1 İRAN

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