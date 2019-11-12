HABER

İran Genelkurmay Başkanı: Ortadoğu’daki en büyük füze gücü

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2019 11:38 | Son Güncelleme

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, İran’ın Ortadoğu’daki en büyük füze gücü haline geldiğini söyledi.

İran Genelkurmay Başkanı: Ortadoğu’daki en büyük füze gücü

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, İran’ın Ortadoğu’daki en büyük füze gücü haline geldiğini söyledi.

İran’ın haber ajansı Tasnim’in haberine göre, Bakıri, İslam Devrim Muhafızları Birliği Havacılık Kuvvetleri'nde bir İran askeri subayı ve İran'ın balistik füze projesinin tasarımcısı Hassan Tehrani Moghaddam’ın çabalarına vurgu yaparak, “Şehit Tehrani Moghaddam’ın çabaları meyve verdi ve İran bölgedeki bir numaralı füze gücü haline geldi” ifadelerini kullandı. Bakıri ayrıca, “İran, kibirli küresel güçlerin, özellikle de ABD yönetiminin gerçek yüzünü ortaya çıkardı” dedi.

KAYNAK: DHA

Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler
Ruhani: Devrimden bu yana en ağır günleri yaşıyoruzRuhani: Devrimden bu yana en ağır günleri yaşıyoruz
Zarif: Yerine getirdiğiniz tek bir taahhüt gösterinZarif: Yerine getirdiğiniz tek bir taahhüt gösterin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Genelkurmay Ortadoğu FÜZE GÜCÜ Hüseyin Bakıri

En Çok Okunan Haberler

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Yüzde 20 zam geldi !

Yüzde 20 zam geldi !

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hong Kong'da üniversite kampüslerinde polisle çatışma

Hong Kong'da üniversite kampüslerinde polisle çatışma

Ruhani: Devrimden bu yana en ağır günleri yaşıyoruz

Ruhani: Devrimden bu yana en ağır günleri yaşıyoruz

Zarif: Son 18 ay içerisinde yerine getirdiğiniz tek bir taahhüt gösterin

Zarif: Yerine getirdiğiniz tek bir taahhüt gösterin

2 bin 200'den fazla Türk vatandaşı Estonya'dan e-Oturum aldı

2 bin 200'den fazla Türk vatandaşı o ülkeden e-Oturum aldı

İsrail'den Şam'a roket saldırısı

İsrail'den Şam'a roket saldırısı

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz askerle ilgili Rusya'ya suçlama

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz askerle ilgili Rusya'ya suçlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.