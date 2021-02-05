İran’ın 100 yılda değişen güzellik algısı

Youtube’da yaptığı 100 Years of Beuty ( Güzelliğin Yüz Yılı) adlı çalışmalarla popülerlik kazanan makyaj artisti Katya Gudaeva ve cut.com son yüz yılda bir ülke de güzellik ve saç-makyaj trendlerini kısa videolar halinde gözler önüne seriyor.

100 yıllık saç ve makyaj trendleri” adlı seri kapsamında çekilen videoda, İran’da son yüzyılda değişen güzellik algısını görüyoruz.

FİLM ŞERİDİ GİBİ!

1 dakikada 100 yıllık değişimi gösteren video ile, İran’ın 100 yılda değişen güzellik kavramıyla birlikte, kararsız kimliği 88 saniyede özetleniyor ve İran’ın dünü ile bugünü arasındaki bir yüzyıl film şeridine dönüşüyor.

Kozmetiklerin, saçın ve başörtüsünün on yıldan on yıla kadar nasıl dönüşüm geçirdiğini görmek gerçekten büyüleyici. Video sadece büyüleyici değil, aynı zamanda dikkate değer ölçüde iyi araştırılmış hem estetik hem de tarih konusunda harika bir ders haline getiriyor.



