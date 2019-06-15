İran, İngiltere'nin Tahran büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırının sorumlusu olarak İran'ı işaret etmesi üzerine, bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Rob Maker'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetiminin Hunt'ı kınadığı ve bu konuda duyulan rahatsızlığın Londra'ya iletildiği belirtildi.

Açıklamada, Hunt'ın delil ve belge olmadan İran'ı itham ettiği ve Londra'nın bu konuda Washington'un izlediği yolu takip ettiği savunuldu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "İran ordusunun bir kolu olan Devrim Muhafızlarının iki tankere 13 Haziran'da saldırdığı neredeyse kesin. Başka hiçbir devlet veya devlet dışı aktör bir şekilde sorumlu olamaz." ifadesi kullanılmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da Umman Körfezi'nde seyir halindeki tankerlere yönelik saldırının İran tarafından yapıldığının "neredeyse kesin" olduğunu belirterek, Tahran'ı kınamıştı.

- Umman Körfezi'ndeki saldırı

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri perşembe günü saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanmasından yardım istemişti.