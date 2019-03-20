İran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olarak gösterilen Benny Gantz'ın telefonuna ve Avustralya Parlamentosu'na yapılan siber saldırıda rolü olduğu iddialarını yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamasında, İran aleyhindeki siber saldırı iddialarının, İsrail ve ABD'nin yürüttüğü psikolojik savaşın bir parçası olduğunu belirtti.

Netanyahu'nun en büyük rakibi olarak kabul edilen Gantz'ın telefonuna yapılan siber saldırıda Tahran'ın rolü olduğu iddialarını reddeden Kasımi, İsrail ve ABD'nin dünyadaki herhangi bir olayı İran'la irtibatlandırmaya çalıştığını belirterek, "Siyonist rejim yetkilileri, İran aleyhinde suçlamalara ve yalan beyanlara alışkındır." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Avustralya Parlamentosu'na yapılan siber saldırıyla ilişkilendirilmesine de tepki gösteren Kasımi, "Kuşkusuz bu yalan da İran'ın meşru teknolojik kapasitesini hedef alan psikolojik savaşın başka bir yönüdür." ifadelerine yer verdi.