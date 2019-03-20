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İran "İsrail ve Avustralya'ya yönelik siber saldırı" iddialarını reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 10:30 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi: "Siyonist rejim yetkilileri, İran aleyhinde suçlamalara ve yalan beyanlara alışkındır"

İran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olarak gösterilen Benny Gantz'ın telefonuna ve Avustralya Parlamentosu'na yapılan siber saldırıda rolü olduğu iddialarını yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamasında, İran aleyhindeki siber saldırı iddialarının, İsrail ve ABD'nin yürüttüğü psikolojik savaşın bir parçası olduğunu belirtti.

Netanyahu'nun en büyük rakibi olarak kabul edilen Gantz'ın telefonuna yapılan siber saldırıda Tahran'ın rolü olduğu iddialarını reddeden Kasımi, İsrail ve ABD'nin dünyadaki herhangi bir olayı İran'la irtibatlandırmaya çalıştığını belirterek, "Siyonist rejim yetkilileri, İran aleyhinde suçlamalara ve yalan beyanlara alışkındır." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Avustralya Parlamentosu'na yapılan siber saldırıyla ilişkilendirilmesine de tepki gösteren Kasımi, "Kuşkusuz bu yalan da İran'ın meşru teknolojik kapasitesini hedef alan psikolojik savaşın başka bir yönüdür." ifadelerine yer verdi.

Kasımi, İran'ın teknoloji alanındaki ilerlemesinin önüne geçebilmek için Tahran'ın teknolojik kapasitesinin tehdit olarak gösterilmeye çalışıldığını savundu.

- "İran Netanyahu'nun rakibinin cep telefonuna sızdı" iddiası

İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde Başbakan Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın cep telefonunun İran tarafından hacklendiği iddia edilmişti.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda 14 Mart'ta yayımlanan haberde, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'ten (Şabak) iki yetkilinin, geçen ay Gantz'ı ziyaret ederek cep telefonun hacklendiğini bildirdiği ileri sürülmüştü. Şabak'ın Gantz'ın cep telefonunun hacklenmesinin arkasında İran istihbaratının olduğuna inandığı ifade edilmişti.

Genelkurmay Başkanlığından 2015'te emekli olan Gantz, geçtiğimiz yıl aralık ayı sonunda İsrail Direnç Partisini kurarak siyasete atılmıştı.

Seçim yarışına katıldığı andan itibaren Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen Gantz, geçen ay seçime eski gazeteci Yair Lapid ile ittifak kurarak girme kararı almıştı.

Mavi-Beyaz ismi verilen Gantz-Lapid ittifakının 9 Nisan'daki seçimde Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ile başa baş bir yarış içerisinde olacağı dile getiriliyor.

Geçen ay yapılan kamuoyu yoklamalarında Mavi-Beyaz ittifakının seçimi birinci olarak tamamlayacağı öngörülse de bu ay yapılan anketlerde Gantz-Lapid ikilisinin ciddi derecede kan kaybettiği belirtiliyor.

Avustralya Parlamentosu'na yönelik 8 Şubat'ta düzenlenen siber saldırının arkasında da Çin, Rusya ve İran bağlantılı bilgisayar korsanları olduğu iddia edilmişti.

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İRAN İran Dışişleri Bakanılığı Sözcüsü Behram Kasımi Netanyahu siber saldırı

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