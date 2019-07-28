HABER

İran sınırında at üstünde kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 10:07 | Son Güncelleme

VAN'ın Çaldıran ilçesinde kaçakçılar tarafından İran'dan getirilen 479 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İran sınırında at üstünde kaçak sigara ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesinde kaçakçılar tarafından İran'dan getirilen 479 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Jandarmayı görünce üzerinde sigaraların bulunduğu atı bırakıp İran tarafına kaçan şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çaldıran ilçesindeki jandarma ekipleri, bazı kişilerin İran'dan temin ettiği gümrük kaçağı sigaraları yurda getireceği bilgisini aldı. İran sınır hattındaki Soğuksu Mahallesi'nde keşif ve gözetleme yapan ekipler, şüpheliler atlara yükledikleri kaçak sigaralarla sınırdan geçince operasyon başlattı. Jandarmayı fark eden şüpheliler, üzerinde 479 paket gümrük kaçağı sigara bulunan bir atı bırakıp, İran tarafına kaçtı. Ekipler, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Ağrı’da 2 terörist etkisiz hale getirildiAğrı’da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yolda yürürken kafasına çöp dolu poşet düştüYolda yürürken kafasına çöp dolu poşet düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Gerginlik büyüyor! Yüzlerce kişi gözaltında!

Gerginlik büyüyor! Yüzlerce kişi gözaltında!

Alçak saldırıda bir failin daha kimliği açıklandı

Alçak saldırıda bir failin daha kimliği açıklandı

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Silahlı kavgada vurulan 3 kardeş hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Ortalık savaş alanına döndü! 3 kardeşten acı haber

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.