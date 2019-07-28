İran sınırında at üstünde kaçak sigara ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesinde kaçakçılar tarafından İran'dan getirilen 479 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Jandarmayı görünce üzerinde sigaraların bulunduğu atı bırakıp İran tarafına kaçan şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çaldıran ilçesindeki jandarma ekipleri, bazı kişilerin İran'dan temin ettiği gümrük kaçağı sigaraları yurda getireceği bilgisini aldı. İran sınır hattındaki Soğuksu Mahallesi'nde keşif ve gözetleme yapan ekipler, şüpheliler atlara yükledikleri kaçak sigaralarla sınırdan geçince operasyon başlattı. Jandarmayı fark eden şüpheliler, üzerinde 479 paket gümrük kaçağı sigara bulunan bir atı bırakıp, İran tarafına kaçtı. Ekipler, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

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