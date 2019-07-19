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İran tarafından alıkonulan geminin şirketi: “Gemiyle iletişim kuramıyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 22:45 | Son Güncelleme

İran tarafından alıkonulan petrol tankerinin şirketi tarafından yapılan açıklamada, gemi ile Türkiye saati ile 18.00’den beridir iletişim kuramadıkları duyuruldu.Geminin sahibi Stena Bulk şirketi ve işleten Northern Marine Management şirketi, İngiltere kayıtlı Stena Impero petrol tankerinin İngiltere saatiyle 16.00’da (TSİ 18.00) uluslararası sularda olduğunu doğruladı.

İran tarafından alıkonulan petrol tankerinin şirketi tarafından yapılan açıklamada, gemi ile Türkiye saati ile 18.00’den beridir iletişim kuramadıkları duyuruldu.
Geminin sahibi Stena Bulk şirketi ve işleten Northern Marine Management şirketi, İngiltere kayıtlı Stena Impero petrol tankerinin İngiltere saatiyle 16.00’da (TSİ 18.00) uluslararası sularda olduğunu doğruladı. 18.00’den sonra gemi ile iletişime geçemediklerini belirten şirket yetkilileri, Suudi Arabistan’a doğru hareket eden geminin kimliği belirlenemeyen botlar ve helikopterler ile rotasının İran’a doğru kuzeye yöneltildiği bilgisini paylaştı. Yetkililer daha sonra ise gemi ile iletişim kurulamadığını vurgulayarak, gemide 23 mürettebatın bulunduğunu kaydetti.

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